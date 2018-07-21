На Первом канале показали документальный фильм о жизни Михаила Задорнова. В ленте, в частности, рассказали о том, что юморист изменял своей первой жене.

На Первом канале показали документальный фильм о жизни Михаила Задорнова. В ленте, в частности, рассказали о том, что юморист изменял своей первой жене.Юморист Михаил Задорнов умер от злокачественной опухоли мозга 10 ноября 2017 года. 21 июля 2018 года ему исполнилось бы 70 лет.В документальном фильме "Легко жить трудно" вторая жена Михаила Задорнова Елена Бомбина рассказала о том, как у нее с юмористом закрутился роман. Они познакомились за кулисами после одного из выступлений артиста."Я призналась ему, что собирала его лирические рассказы. Он был польщен, но не поверил мне. А на следующий день мне пришлось продемонстрировать ему зеленый портфель, в котором лежали эти самые рассказы. Тогда я увидела: в его глазах появилось желание образовывать меня", – вспомнила Елена Бомбина.Однако в момент, когда между возлюбленными промелькнула искра, Михаил Задорнов был связан узами брака со своей первой избранницей Велтой. Долгое время юморист не мог бросить семью, Однако когда в 1990 году у возлюбленных родилась дочь, скрывать их отношения стало невозможно. После 36 лет брака артист ушел к новой возлюбленной, которая была младше его на 16 лет.В своей втором браке Михаил Задорнов показал себя как заботливый муж и отец. "Мы путешествовали по всему миру. Новогодние праздники всегда были большим сюрпризом для дочери, потому что за два дня до нового года он мог придумать какую-нибудь неожиданную поездку. С пеленок он читал ей Гумилева и Пушкина, прививал любовь к классической музыке", – рассказала Елена Бомбина.