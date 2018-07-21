Ребенок получил ушибы мягких тканей лица и левого плеча

Ребенок получил ушибы мягких тканей лица и левого плечаДвухлетний мальчик пострадал при падении фрагмента штукатурки с фасада дома в Иванове, сообщает следственное управление СК России по Ивановкой области.По версии следствия, 20 июня с фасада дома №141 на улице Каравайковой штукатурка упала на ребенка. В результате мальчик получил ушибы мягких тканей лица и левого плеча. Установлено, что дом обслуживает ООО «УК «Корона».Возбуждено уголовное дело по статье об оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья (ч. 1 ст. 238 УК РФ).Следователи допрашивают сотрудников управляющей компании, изучают служебную документацию организации. Также проводятся допросы сотрудников подрядной организации, которая ремонтировала фасад дома во втором квартале 2015 года. Назначена судебная строительно-техническая экспертиза.