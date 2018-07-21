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<a href="http://33live.ru/novosti/21-07-2018-v-trex-rajonax-vladimirskoj-oblasti-feldsheram-podnimut-zarplatu.html" target="_blank">В трех районах Владимирской области фельдшерам поднимут зарплату</a> - Фонд оплаты труда будет увеличен более чем на 13 млн рублей