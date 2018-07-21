Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег, стал разменной фигурой в информационной войне, считает его адвокат Тимофей Мусатов.
Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег, стал разменной фигурой в информационной войне, считает его адвокат Тимофей Мусатов.
Сейчас Винник содержится в греческой тюрьме, передает канал "Россия 24"
Мусатов отметил: греческая сторона изначально скрывала политическую подоплеку дела, но сейчас истинные цели дела против россиянина очевидны.
Александра Винника задержали в Греции прошлым летом по запросу США. Мужчину обвиняют в отмывании денег через интернет. Кроме того, Генпрокуратура России также направила два запроса на экстрадицию Винника, так как на родине в отношении него открыто дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.
В октябре прошлого года греческий суд постановил выдать Винника США, но это решение было обжаловано. Затем суд постановил выдать обвиняемого России, но экстрадиции Винника потребовала Франция, где россиянина также подозревают в мошенничестве. В понедельник суд в Салониках рассмотрит повторный запрос Генпрокуратуры России на выдачу Винника.