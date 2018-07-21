Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег, стал разменной фигурой в информационной войне, считает его адвокат Тимофей Мусатов.

Россиянин Александр Винник, обвиняемый в отмывании денег, стал разменной фигурой в информационной войне, считает его адвокат Тимофей Мусатов.Сейчас Винник содержится в греческой тюрьме, передает канал "Россия 24"Мусатов отметил: греческая сторона изначально скрывала политическую подоплеку дела, но сейчас истинные цели дела против россиянина очевидны.Александра Винника задержали в Греции прошлым летом по запросу США. Мужчину обвиняют в отмывании денег через интернет. Кроме того, Генпрокуратура России также направила два запроса на экстрадицию Винника, так как на родине в отношении него открыто дело по обвинению в мошенничестве в крупном размере.В октябре прошлого года греческий суд постановил выдать Винника США, но это решение было обжаловано. Затем суд постановил выдать обвиняемого России, но экстрадиции Винника потребовала Франция, где россиянина также подозревают в мошенничестве. В понедельник суд в Салониках рассмотрит повторный запрос Генпрокуратуры России на выдачу Винника.