Президент назвал Гороховец исторической жемчужиной России

Президент назвал Гороховец исторической жемчужиной РоссииПрезидент России Владимир Путин поздравил жителей Гороховца с 850-летием города, соответствующая телеграмма опубликована на Кремля.Глава государства назвал Гороховец исторической жемчужиной России. По его словам, один из древнейших городов Владимирской области славится богатым наследием и уникальными памятниками искусства, архитектуры, зодчества.«На протяжении столетий он (Гороховец) играл значимую роль в укреплении российской государственности, в развитии промышленности, торговли, ремесел, был свидетелем многих важных событий, — отметил Владимир Путин. — Именно из Гороховецкого уезда, со своей вотчины, князь Пожарский отправился в Нижний Новгород, чтобы возглавить народное ополчение 1612 года»Президент также подчеркнул важность поддержки малых городов. По словам Владимира Путина, отметил, что Гороховец укрепляет свой туристический потенциал, сохраняя самобытный облик, и становится площадкой для востребованных просветительских, общественных и культурных инициатив.Напомним, что Владимир Путин подписал о праздновании 850-летия Гороховца. Эта дата будет торжественно отмечаться с 20 по 22 июля. Были определены три основных направления по подготовке праздничных мероприятий: сохранение и реконструкция объектов культурного наследия, укрепление материально-технической базы города, возрождение событийных мероприятий и разработка новых туристических маршрутов. Средства на проведение этих работ выделялись из федерального, областного и местного бюджетов.