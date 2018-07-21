Российский боец ММА, действующий чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с журналистами своими планами на ближайшие полгода. Он заявил, что готов защищать титул, даже если против него не выйдет ирландец Конор МакГрегор.

Российский боец ММА, действующий чемпион американской лиги смешанных единоборств UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов поделился с журналистами своими планами на ближайшие полгода. Он заявил, что готов защищать титул, даже если против него не выйдет ирландец Конор МакГрегор.Встреча с экс-чемпионом мира МакГрегором всегда была одной из главных целей Нурмагомедова, но ирландский спортсмен временно лишен лицензии на выступления в ряде американских штатов, так что Хабиб готов ждать и готов встретиться с любым другим соперником."Я заявил руководству UFC, чтобы мне дали любого соперника, – цитирует россиянина ТАСС. – Хотя, если они дадут другого бойца, не МакГрегора, я готов драться в любой назначенный на осень срок".Но, по его словам, наиболее актуальны для него две даты – 6 октября и 30 декабря: "В ноябре я предположительно не дерусь, потому что МакГрегора лишили лицензии и он не сможет выступить на ноябрьском турнире в Нью-Йорк. Я надеюсь, что бой будет в октябре, потому что не хочу затягивать с защитой пояса".