В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой погибли, по предварительным данным, пять человек. Сообщается, что в их числе несколько детей.

В Свердловской области на трассе Пермь — Екатеринбург произошла авария, в которой погибли, по предварительным данным, пять человек. Сообщается, что в их числе несколько детей.Как сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя пресс-службы ГУ МВД по региону Валерия Горелых, ДТП случилось в субботу во второй половине дня на 267 километра трассы. По одной из версий, виновницей аварии стала женщина, находившаяся за рулем автомобиля "Фольксваген Поло".Как рассказал Горелых, "Фольксваген" пошел на обгон фуры марки "Вольво". В этот момент по встречной полосе двигалась машина "Лексус". Увидев ее, женщина попыталась затормозить и вернуться на свою полосу, но ее автомобиль столкнулся с грузовиком. "Фольксваген" занесло, и он столкнулся с "Лексусом". "В результате ДТП водитель и четыре пассажира "Фольксвагена" получили несовместимые с жизнью травмы", — добавил Горелых.По указанию начальника ГУ МВД России по Свердловской области генерал-лейтенанта Михаила Бородина на место аварии выехала усиленная следственно-оперативная группа ОВД города Нижние Серги, несколько нарядов ДПС и временно исполняющий обязанности главы областной ГИБДД полковник полиции Алексей Габдорахманов. Они уже работают на месте. Начато расследование. К работе подключились сотрудники регионального СК.В связи с ДТП движение большегрузов на этом участке трассы ограничено, легковушки объезжают место аварии по обочине.