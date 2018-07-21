Популярная российская актриса Екатерина Медведева, известная телезрителям благодаря участию в юмористическом шоу 6 кадров, женилась на предпринимателе из Франции по имени Гийом. Пара зарегистрировала брак в Париже, а венчание и празднование события состоялось в Москве.

Популярная российская актриса Екатерина Медведева, известная телезрителям благодаря участию в юмористическом шоу "6 кадров", женилась на предпринимателе из Франции по имени Гийом. Пара зарегистрировала брак в Париже, а венчание и празднование события состоялось в Москве.Звезда шоу "6 кадров" не часто радует поклонников подробными рассказами о своей личной жизни, однако для такого значимого события, как собственная свадьба, она решила сделать исключение. Впрочем, рассказать о произошедшем она решила только после того, как все праздненства завершились.Ирина Медведева расписалась с избранником в Париже еще 5 июля, однако праздник они решили устроить в Москве. "Гийом мне сразу сказал, что у них традиция – праздновать свадьбу в стране невесты. К тому же, я узнала, что 95 процентов наших французских гостей не бывали в Москве. Так чем не повод?", – цитирует портал актрису.Перед праздником возлюбленные обвенчались в Елоховском соборе. "Я всегда знала, что венчаться буду именно здесь. Когда побывала в соборе впервые, он поразил меня своей красотой и величием", – призналась Ирина Медведева.Праздник, который молодожены закатили после этого, был выдержан в стиле России 1910-х годов. "Мы выбрали ресторан в истинно русском стиле. Мы хотели, чтобы гости были одеты в стиле уходящей царской эпохи", – отметила актриса. "Я очень хотела показать друзьям и родственникам Гийома русскую свадьбу, как мы умеем гулять", – подчеркнула она. Чтобы посмотреть на это и принять участие в празднике из Франции прибыли 35 гостей.