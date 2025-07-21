Новый директор Владимирской филармонии Вячеслав Мокану стал обладателем областной премии в области литературы и искусства имени Алексея Фатьянова. Ему вручили награду в Вязниках во время

Новый директор Владимирской филармонии Вячеслав Мокану стал обладателем областной премии в области литературы и искусства имени Алексея Фатьянова. Ему вручили награду в Вязниках во время празднования дня, посвященного поэту. Об этом сообщили в пресс-службе Минкульта области. Вячеслава Мокану отметили за сценарную разработку, режиссуру и постановку гала-концерта юбилейного 50-го Всероссийского Фатьяновского праздника поэзии и песни. Сертификат