В подмосковных Котельниках отравились 26 рабочих из Узбекистана. Один из них скончался до приезда скорой помощи. Предварительный диагноз — гастроэнтерит.

В подмосковных Котельниках отравились рабочие из Узбекистана.Как сообщили РИА Новости в пресс-службе министерства здравоохранения Московской области​​​, всего за помощью обратились 26 человек. Один из них скончался до приезда скорой помощи, еще двое от госпитализации отказались. В больницах сейчас находятся 23 рабочих. На месте ЧП было задействовано семь бригад скорой помощи, две бригады Центра медицины катастроф.В экстренных службах региона уточнили, что рабочие отравились еще 18 августа. Одному из пострадавших строителей 88 лет. Предварительный диагноз — гастроэнтерит. Обстоятельства произошедшего выясняются.