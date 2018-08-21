Режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал 81-ю годовщину во Франции. Компанию мэтру составила супруга телеведущая Юлия Высоцкая и младший брат кинематографист Никита Михалков.

Режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал 81-ю годовщину воФранции. Компанию мэтру составила супруга телеведущая Юлия Высоцкая и младшийбрат кинематографист Никита Михалков.Режиссер и его родные провели праздничный день на открытомвоздухе. Знаменитое семейство гуляло по окрестностям, посещало спортивные мероприятия и много фотографировалось.Высоцкая опубликовала в своем Instagram несколько кадров с этой праздничной прогулки. На них Кончаловский беззастенчиво демонстрируетстрасть к своей супруге. Мэтр не выпускает свою возлюбленную из объятий, иодаривает поцелуями.Пользователей Сети восхитила царящая идиллия в семьеКончаловского. "Андрей счастлив это видно 💕(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какиевы красивые! И идеально подходящие друг другу!", "Как приятно на вассмотреть!!!! Любуемся!!! Счастье!!!!!", "Все хорошо и шляпы и пиджаки ивзгляды. Это семья", "В Италии , еще и с великим и состоятельным мужем -кто будет несчастлив?!", "Когда любовь – это видно. Будьте здоровы исчастливы долгие годы", – писали интернет-обыватели.Отметим, что 45-летняя супруга режиссера потрясающевыглядит. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в коротенькихшортиках и белой майке. Фолловеры отметили, что телеведущая обладает тонкойталий и стройными подтянутыми ногами. "Вотэто стройняшка. 👍👍👍. Ноги шикарные. Юля, вы огромная умница. Такдержать", "И хлеба , и зрелищ !!! Ноги очень стройные и хорошей проститепороды !!! С тонкими лодыжками ..👍🏻👍🏻👍🏻😊", – писали фанаты в комментариях.