Режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал 81-ю годовщину во
Франции. Компанию мэтру составила супруга телеведущая Юлия Высоцкая и младший
брат кинематографист Никита Михалков.
Режиссер Андрей Кончаловский отпраздновал 81-ю годовщину во
Франции. Компанию мэтру составила супруга телеведущая Юлия Высоцкая и младший
брат кинематографист Никита Михалков.
Режиссер и его родные провели праздничный день на открытом
воздухе. Знаменитое семейство гуляло по окрестностям, посещало спортивные мероприятия и много фотографировалось.
Высоцкая опубликовала в своем Instagram несколько кадров с этой праздничной прогулки. На них Кончаловский беззастенчиво демонстрирует
страсть к своей супруге. Мэтр не выпускает свою возлюбленную из объятий, и
одаривает поцелуями.
Пользователей Сети восхитила царящая идиллия в семье
Кончаловского. "Андрей счастлив это видно 💕
(здесь и далее орфография и пунктуация авторов сохранены. – Прим. ред.)", "Какие
вы красивые! И идеально подходящие друг другу!", "Как приятно на вас
смотреть!!!! Любуемся!!! Счастье!!!!!", "Все хорошо и шляпы и пиджаки и
взгляды. Это семья", "В Италии , еще и с великим и состоятельным мужем -
кто будет несчастлив?!", "Когда любовь – это видно. Будьте здоровы и
счастливы долгие годы", – писали интернет-обыватели.
Отметим, что 45-летняя супруга режиссера потрясающе
выглядит. Недавно она опубликовала снимок, на котором позирует в коротеньких
шортиках и белой майке. Фолловеры отметили, что телеведущая обладает тонкой
талий и стройными подтянутыми ногами. "Вот
это стройняшка. 👍👍👍. Ноги шикарные. Юля, вы огромная умница. Так
держать", "И хлеба , и зрелищ !!! Ноги очень стройные и хорошей простите
породы !!! С тонкими лодыжками ..👍🏻👍🏻👍🏻😊", – писали фанаты в комментариях.