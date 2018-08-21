Футбольный клуб Норвич, выступающий во втором по силе английском дивизионе, необычным способом собирается влиять на физическое состояние своих соперников по чемпионату. Канарейки перекрасили гостевую раздевалку на своем домашнем стадионе в розовый цвет для понижения тестостерона.

Футбольный клуб "Норвич", выступающий во втором по силе английском дивизионе, необычным способом собирается влиять на физическое состояние своих соперников по чемпионату. "Канарейки" перекрасили гостевую раздевалку на своем домашнем стадионе в розовый цвет для понижения тестостерона.По информации Спорт24.Ru, который ссылается на ВВС, в английском клубе переняли такой опыт из американского футбола. За океаном считают, что темно-розовый цвет понижает уровень тестостерона и агрессии. При этом утверждается, что такое влияние оказывается не из-за самого цвета, а из-за того, что оттенок связан с детскими воспоминаниями.По итогам трех туров английского Чемпионшипа "Норвич" не имеет побед, сыграв вничью и дважды потерпев поражение. С такими показателями он занимает 20 место из 24-х.