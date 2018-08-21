Подрядчик даже не поставил информационный щит о предстоящих работах

Подрядчик даже не поставил информационный щит о предстоящих работахАварийный дом на Суздальском проспекте в Добром сносили с нарушениями. Возмущенные жители рассказали об этом в социальных сетях.Работы проходили в понедельник, 20 августа, но подрядчик даже не поставил информационный щит о предстоящем сносе. Сначала на территории даже не установили забор. Владимирцы отмечают, что место довольно проходное: возле дома часто гуляют дети.Дом попал в программу сноса на 2018-2022 годы. На территории работает подрядчик ООО «Веглас». Снос здания должен быть завершен до 21 ноября этого года.