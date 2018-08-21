Невнимательность водителя спровоцировала аварию. ДТП сразу с двумя единицами общественного транспорта произошло во Владимире. На остановке Детская больница, что на улице Добросельская, столкнулись троллейбус и автобус. По предварительным данным, виноват водитель автобуса.

Невнимательность водителя спровоцировала аварию. ДТП сразу с двумя единицами общественного транспорта произошло во Владимире. На остановке "Детская больница", что на улице Добросельская, столкнулись троллейбус и автобус. По предварительным данным, виноват водитель автобуса. Скорее всего, он не соблюдал дистанцию. Автобус №18 столкнулся с троллейбусом первого маршрута, когда тот закончил посадку и высадку пассажиров и отъезжал от остановки. В официальной сводке значится только одна пострадавшая. По некоторым данным, медики оказали ей помощь на месте, после чего она самостоятельно покинула место происшествия.Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: "В 13:45 троллейбус начинает движение от остановочного пункта. В это время, по предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость для движения и совершил заднее столкновение с троллейбусом. На данный момент, за медицинской помощью обратилась одна пассажирка троллейбуса 80 года рождения, женщина. Ей оказана медицинская помощь на месте и отпущена домой".