Невнимательность водителя спровоцировала аварию. ДТП сразу с двумя единицами общественного транспорта произошло во Владимире. На остановке Детская больница, что на улице Добросельская, столкнулись троллейбус и автобус. По предварительным данным, виноват водитель автобуса.
Невнимательность водителя спровоцировала аварию. ДТП сразу с двумя единицами общественного транспорта произошло во Владимире. На остановке "Детская больница", что на улице Добросельская, столкнулись троллейбус и автобус. По предварительным данным, виноват водитель автобуса. Скорее всего, он не соблюдал дистанцию. Автобус №18 столкнулся с троллейбусом первого маршрута, когда тот закончил посадку и высадку пассажиров и отъезжал от остановки. В официальной сводке значится только одна пострадавшая. По некоторым данным, медики оказали ей помощь на месте, после чего она самостоятельно покинула место происшествия.
Валерьян Шируков, инспектор ГИБДД УМВД России по г. Владимиру: "В 13:45 троллейбус начинает движение от остановочного пункта. В это время, по предварительной информации, водитель автобуса не выбрал безопасную скорость для движения и совершил заднее столкновение с троллейбусом. На данный момент, за медицинской помощью обратилась одна пассажирка троллейбуса 80 года рождения, женщина. Ей оказана медицинская помощь на месте и отпущена домой".