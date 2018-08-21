Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт провел первую тренировку в составе австралийского футбольного клуба Сентрал Кост Маринерс. Восьмикратный олимпийский чемпион выложил фотографии об этом событии в своем Instargam.

Знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт провел первую тренировку в составе австралийского футбольного клуба "Сентрал Кост Маринерс". Восьмикратный олимпийский чемпион выложил фотографии об этом событии в своем Instargam.Публикация от Usain St.Leo Bolt (@usainbolt) 21 Авг 2018 в 12:38 PDTРанее 32-летний легкоатлет подписал тренировочный контракт с австралийским клубом "Сентрал Кост Маринерс". Он признался, что хочет добиться успехов и в профессиональном футболе.Напомним, что 14 августа 2017 года Усэйн Болт завершил выступления в легкой атлетике. Это произошло в последний день чемпионата мира в Великобритании.