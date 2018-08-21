Ольга Бузова обманула всю Россию. Телеведущая играет на
экране блондинку без мозгов, тогда как в жизни она – расчетливый
стратег. Тайные стороны жизни Бузовой раскрыла бывший PR-агент телезвезды.
Ольга Бузова обманула всю Россию. Телеведущая играет на
экране "блондинку без мозгов", тогда как в жизни она – расчетливый
стратег. Тайные стороны жизни Бузовой раскрыла бывший PR-агент телезвезды.
Контракт телеканала ТНТ с Бузовой рассчитан до 2025 года. На
Ольгу работают около 30 человек, ее график расписан на год вперед, а общий
доход превышает 40 тысяч евро в месяц – это около 3 миллионов рублей.
"Как-то в разговоре Оля сказала мне: "Когда я
высосу все здесь, я уже буду главной звездой России и все каналы будут стоять в
очереди за моим вниманием", – рассказала экс-пиарщица звезды.
Женщина работала с Бузовой три года. По ее словам, за это
время стало ясно, что Ольга страдает раздвоением
личности, причем пришла к этому целенаправленно. "Дуры не рубят миллионы.
Бузова обманула всю Россию, играя в блондинку без мозгов. Она глупа только в
эфирное время", – оценила своего бывшего шефа PR-агент в интервью .
Любовные отношения с участником "Дома-2" Романом
Гриценко были личной инициативой Ольги. Она не согласовала свои действия с
редакторами передачи, которые обычно прописывают все роли и ходы. В результате
Бузовой удалось значительно повысить рейтинг эфиров.
По словам PR-агента,
"сорвать джекпот" Бузовой удалось с уходом с телестройки Ксении
Собчак. Ольга поставила перед руководством ТНТ условие: либо она становится
главным лицом проекта, либо покидает его. Каналу пришлось пойти у нее на поводу
– так как он не мог потерять сразу двух "символов" "Дома-2".
Сейчас в Бузову вкладывают спонсорские деньги канала и
получают прибыль в двойном размере. Ее официальная зарплата в качестве ведущей телестройки
– 380 тысяч рублей. Другие ведущие проекта получают около 100 тысяч. По данным
агента, все остальные доходы Ольга делит с каналом ТНТ, включая прибыль от
рекламы в Instagram.