Ольга Бузова обманула всю Россию. Телеведущая играет на экране блондинку без мозгов, тогда как в жизни она – расчетливый стратег. Тайные стороны жизни Бузовой раскрыла бывший PR-агент телезвезды.

Ольга Бузова обманула всю Россию. Телеведущая играет наэкране "блондинку без мозгов", тогда как в жизни она – расчетливыйстратег. Тайные стороны жизни Бузовой раскрыла бывший PR-агент телезвезды.Контракт телеканала ТНТ с Бузовой рассчитан до 2025 года. НаОльгу работают около 30 человек, ее график расписан на год вперед, а общийдоход превышает 40 тысяч евро в месяц – это около 3 миллионов рублей."Как-то в разговоре Оля сказала мне: "Когда явысосу все здесь, я уже буду главной звездой России и все каналы будут стоять вочереди за моим вниманием", – рассказала экс-пиарщица звезды.Женщина работала с Бузовой три года. По ее словам, за этовремя стало ясно, что Ольга страдает раздвоениемличности, причем пришла к этому целенаправленно. "Дуры не рубят миллионы.Бузова обманула всю Россию, играя в блондинку без мозгов. Она глупа только вэфирное время", – оценила своего бывшего шефа PR-агент в интервью .Любовные отношения с участником "Дома-2" РоманомГриценко были личной инициативой Ольги. Она не согласовала свои действия средакторами передачи, которые обычно прописывают все роли и ходы. В результатеБузовой удалось значительно повысить рейтинг эфиров.По словам PR-агента,"сорвать джекпот" Бузовой удалось с уходом с телестройки КсенииСобчак. Ольга поставила перед руководством ТНТ условие: либо она становитсяглавным лицом проекта, либо покидает его. Каналу пришлось пойти у нее на поводу– так как он не мог потерять сразу двух "символов" "Дома-2".Сейчас в Бузову вкладывают спонсорские деньги канала иполучают прибыль в двойном размере. Ее официальная зарплата в качестве ведущей телестройки– 380 тысяч рублей. Другие ведущие проекта получают около 100 тысяч. По даннымагента, все остальные доходы Ольга делит с каналом ТНТ, включая прибыль отрекламы в Instagram.