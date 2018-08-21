Они стоят порядка 300 тысяч рублей

Они стоят порядка 300 тысяч рублейДиализному отделению владимирской больницы №6 подарили 15 современных медицинских кроватей. Их суммарная стоимость - 300 тысяч рублей.Щедрый даритель - компания «Диализ СП» немецкой фирмы «Б.Браун». Кровати для пациентов передали в понедельник, 20 августа.Это не первая партнерская помощь городским медучреждениям. В 2014 году городской больнице №1 города Муром и Александровской районной больнице передали шесть современных аппаратов искусственная почка.