Московское Динамо в заключительном матче четвертого тура российской премьер-лиги на своем поле в Химках принимало Уфу. Подопечные Дмитрия Хохлова одержали крупную победу над клубом из столицы Башкортостана со счетом 3:0.

Московское "Динамо" в заключительном матче четвертого тура российской премьер-лиги на своем поле в Химках принимало "Уфу". Подопечные Дмитрия Хохлова одержали крупную победу над клубом из столицы Башкортостана со счетом 3:0.Все три гола были забиты динамовцами во втором тайме. Победу "бело-голубым" принесли мячи Кирилла Панченко, Евгения Луценко и Жоаозиньо. Примечательно, что бразильский полузащитник стал самым результативным игроком встречи, к забитому голу присовокупив еще две голевые передачи.Для "Динамо" эта победа стала первой в нынешнем сезоне РПЛ. Ранее они сыграли три ничьи и, таким образом, после четырех туров в их активе шесть очков, которые позволяют им занимать шестую строчку в турнирной таблице. "Уфа" же с четырьмя баллами располагается на десятом месте.