Беда, как говорят, не приходит одна. Вот и на Анну Терехову несчастья сыплются потоком. Мать – легендарная актриса Маргарита Терехова – поражена болезнью Альцгеймера и никого не узнает. А тут еще и на работе большие неприятности.

Беда, как говорят, не приходит одна. Вот и на Анну Терехову несчастья сыплются потоком. Мать – легендарная актриса Маргарита Терехова – поражена болезнью Альцгеймера и никого не узнает. А тут еще и на работе большие неприятности.Анна Терехова служила в театре Луны у Сергея Проханова 20 лет и была очень востребована. Но каково же ее было удивление, когда режиссер Дарья Попова решила поменять состав в спектакле, который пользовался особой любовью у зрителей. При этом вместо Тереховой было решено назначит молодую актрису Дарью Цыпляеву. В театре поговаривают, что двух Даш связывают очень близкие отношения. "Кумушки-лесбиянки спелись", – клеветали острословы-артисты по углам."Про особый союз этих двух Даш у нас давно ходят недвусмысленные слухи – рассказала Терехова. – Как раз на днях коллега прислал их совместную фотографию откровенно-пикантного характера. У меня был шок!"Разумеется, Анна не хотела расставаться с любимой ролью. Тем более, в угоду какой-то юной профурсетки. Терехова попыталась урезонить Попову, хотела по душам обсудить все с ней, но получила в ответ такую гневную отповедь!"У меня был шок! Попыталась спокойнои корректно поговорить с гражданкойПоповой, однако она выбрала отнюдьне дипломатический подход, опустившись до оскорблений и угроз. Заявила,что перекроет кислород в профессиональной сфере, если буду возмущаться.Многое понимаю, в том числе когдаболее высокопоставленный человек,имеющий полномочия, пытается продвинуть своего фаворита. Но всемуесть предел! Я не заслужила стольунизительного отношения", – плачет Терехова."Мы грандиозно поскандалили. Развернутьсяи уйти, хлопнув дверью, было единственно правильным решением с моейстороны", – цитирует Анна журналНапомним, что мать Анны Тереховой восемь лет назад стала стремительно терять память, оказалась неспособной ухаживать за собой, начала блуждать по улицам и долго не могла найти свой дом. Сегодня Маргарита Терехова тяжело больна и уже не обходится без посторонней помощи. Врачи поставили артистке страшный диагноз – "болезнь Альцгеймера".