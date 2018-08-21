По итогам парламентских слушаний по совершенствованию
пенсионной системы в Госдуме будет создана рабочая группа. Как отметил спикер
нижней палаты Вячеслав Володин, она будет работать с поправками, которые
поступают ко второму чтению соответствующего законопроекта.
По итогам парламентских слушаний по совершенствованию
пенсионной системы в Госдуме будет создана рабочая группа. Как отметил спикер
нижней палаты Вячеслав Володин, она будет работать с поправками, которые
поступают ко второму чтению соответствующего законопроекта.
"Мы с вами по итогам наших слушаний создадим рабочую
группу. Она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами и
представителями фракций, а также с представителями гражданского общества",
– сказал спикер. По его словам, задачей рабочей группы станет повышение
качества нормативно-правового акта.
Во вторник, 21 августа, в Госдуме проходят широкие
парламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Для
обсуждения актуальных вопросов на Охотный Ряд прибыли в том числе представители
региональных законодательных собраний. Также в слушаниях принимают участие
представители правительства, экспертного сообщества, общественных организаций.
Открывая обсуждение, Вячеслав Володин отметил, что с момента
принятия законопроекта в первом чтении прошел месяц. "Еще где-то месяц мы
можем обсуждать законопроект до второго чтения и вносить поправки в
законопроект", – сказал законодатель.
Председатель нижней палаты подчеркнул, что широкая дискуссия
по настройке пенсионной системы позволит увидеть плюсы и минусы
нормативно-правового акта, чтобы законодатели смогли до конца обсуждения
документа внести в него поправки, улучшить его качество.
Напомним, что предложенный правительством законопроект о
совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19
июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия для
повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровня
инфляции.