По итогам парламентских слушаний по совершенствованию пенсионной системы в Госдуме будет создана рабочая группа. Как отметил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, она будет работать с поправками, которые поступают ко второму чтению соответствующего законопроекта.

По итогам парламентских слушаний по совершенствованиюпенсионной системы в Госдуме будет создана рабочая группа. Как отметил спикернижней палаты Вячеслав Володин, она будет работать с поправками, которыепоступают ко второму чтению соответствующего законопроекта."Мы с вами по итогам наших слушаний создадим рабочуюгруппу. Она продолжит работу с поправками вместе с профильными комитетами ипредставителями фракций, а также с представителями гражданского общества",– сказал спикер. По его словам, задачей рабочей группы станет повышениекачества нормативно-правового акта.Во вторник, 21 августа, в Госдуме проходят широкиепарламентские слушания по совершенствованию пенсионного законодательства. Дляобсуждения актуальных вопросов на Охотный Ряд прибыли в том числе представителирегиональных законодательных собраний. Также в слушаниях принимают участиепредставители правительства, экспертного сообщества, общественных организаций.Открывая обсуждение, Вячеслав Володин отметил, что с моментапринятия законопроекта в первом чтении прошел месяц. "Еще где-то месяц мыможем обсуждать законопроект до второго чтения и вносить поправки взаконопроект", – сказал законодатель.Председатель нижней палаты подчеркнул, что широкая дискуссияпо настройке пенсионной системы позволит увидеть плюсы и минусынормативно-правового акта, чтобы законодатели смогли до конца обсуждениядокумента внести в него поправки, улучшить его качество.Напомним, что предложенный правительством законопроект осовершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении 19июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия дляповышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровняинфляции.