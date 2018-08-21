Единая Россия проведет в День флага флэш-мобы и концерты. Активисты партии и Молодой Гвардии в регионах традиционно будут раздавать ленточки в виде российского триколора.

"Единая Россия" проведет вДень флага флэш-мобы и концерты. Активисты партии и "Молодой Гвардии" врегионах традиционно будут раздавать ленточки в виде российского триколора.Акции пройдут в городахАлтайского края, Амурской области, Астраханской, Владимирской, Волгоградской,Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской и других областях и республикахстраны.В нескольких регионахнамечено проведение автопробегов: автомобили выстроятся по цветам российскогофлага. На Чукотке, в Тюмени, Тульской, Омской, Мурманской, Московской и Томскойобластях, Удмуртии, Карелии и Крыму будут открыты тематические и информационныеплощадки, на которых активисты раздадут информационные буклеты, расскажутисторию Дня флага, а также предложат участникам праздника ответить на вопросывикторин и стать участниками творческих мастер-классов."День флага лежит в основепатриотического воспитания молодежи, символизируя важность почтительногоотношения к истории страны", – отметил заместитель секретаря генсовета "ЕдинойРоссии" Евгений Ревенко.Триколор – это частьнашего национального кода, неотъемлемый символ, в котором заложены великиесвершения и устремление в будущее.Деньгосударственного флага Российской Федерации – один из официально установленных праздников России. Он появился в нашей новейшей истории в1994 году и с тех пор отмечается 22 августа. Праздник посвящен возрождённому флагуРоссии – национальному триколору.