Единая Россия проведет в
День флага флэш-мобы и концерты. Активисты партии и Молодой Гвардии в
регионах традиционно будут раздавать ленточки в виде российского триколора.
"Единая Россия" проведет в
День флага флэш-мобы и концерты. Активисты партии и "Молодой Гвардии" в
регионах традиционно будут раздавать ленточки в виде российского триколора.
Акции пройдут в городах
Алтайского края, Амурской области, Астраханской, Владимирской, Волгоградской,
Калужской, Кировской, Ленинградской, Московской и других областях и республиках
страны.
В нескольких регионах
намечено проведение автопробегов: автомобили выстроятся по цветам российского
флага. На Чукотке, в Тюмени, Тульской, Омской, Мурманской, Московской и Томской
областях, Удмуртии, Карелии и Крыму будут открыты тематические и информационные
площадки, на которых активисты раздадут информационные буклеты, расскажут
историю Дня флага, а также предложат участникам праздника ответить на вопросы
викторин и стать участниками творческих мастер-классов.
"День флага лежит в основе
патриотического воспитания молодежи, символизируя важность почтительного
отношения к истории страны", – отметил заместитель секретаря генсовета "Единой
России" Евгений Ревенко.
Триколор – это часть
нашего национального кода, неотъемлемый символ, в котором заложены великие
свершения и устремление в будущее.
День
государственного флага Российской Федерации – один из официально установленных праздников России. Он появился в нашей новейшей истории в
1994 году и с тех пор отмечается 22 августа. Праздник посвящен возрождённому флагу
России – национальному триколору.