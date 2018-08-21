В Екатеринбурге во вторник утром эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра Мегаполис - в общей сложности около тысячи человек. Людей стали выводить на улицу после срабатывания пожарной сигнализации, которая среагировала на задымление на первом этаже.

В Екатеринбурге во вторник утром эвакуировали посетителей и персонал торгово-развлекательного центра "Мегаполис" — в общей сложности около тысячи человек. Людей стали выводить на улицу после срабатывания пожарной сигнализации, которая среагировала на задымление на первом этаже.По данным регионального управления МЧС, инцидент произошел из-за "пригорания пищи на плите на кухне в одном из магазинов", тогда как источники "Уралинформбюро" указали на печь для приготовления кур-гриль — пережаренная птица как раз и стала причиной эвакуации.В результате происшествия никто не пострадал. После проветривания помещений персонал и посетители смогли вернуться в "Мегаполис".