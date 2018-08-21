Ольгу Орлову привела в ужас история собаки, покалеченной живодером в Перми. Певица обратилась к губернатору края с требованием привлечь виновных к ответственности.

Ольгу Орлову привела в ужас история собаки, покалеченной живодеромв Перми. Певица обратилась к губернатору края с требованием привлечь виновных кответственности.Пост Орловой в Instagram начинается словами "Здравствуй,ад!". По мнению артистки, виновен не только живодер, покалечивший собаку,но и сотрудники полиции, которые проигнорировали вызов.Пес по кличке Лаваш долгое время жил на территорииавтосервиса и гаражного кооператива. На цепь спокойную собаку не сажали, онаникогда не проявляла агрессии. Однако 17 августа сотрудники автосервиса нашлипса в луже крови – кто-то его зверски изрезал.Личность живодера известна – якобы, собака на него напала.Артистка просит губернатора края Максима Решетникова взять ситуацию под личныйконтроль. "Глава города Дмитрий Самойлов уже год кормит обещаниями Станциюскорой помощи "Антидогхантер", но ничего не делает. Ребятапроделывают огромную работу. Они, как и другие волонтеры, спят по четыре часа всутки и каждый день спасают животных. Им, действительно, очень нужна Вашаподдержка и помощь!", обращается певица к чиновнику.В администрации Перми Ольге Орловой ответили. Тамподчеркнули, что организации "Антидогхантер Пермь" уже подобранопомещение, где разместится скорая помощь для собак. А муниципальный приют впрошлом году был отремонтирован за счет городского бюджета. В полиции, в своюочередь, утверждают, что на место происшествия выезжали и сейчас проводятпроверяют факты, сообщает "В курсе.ру".