Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил сегодняшние общественные слушания по настройке пенсионной системы в нужное русло и дал возможность высказаться не только политикам всех уровней, но и экспертному сообществу. Дискуссия на Охотном Ряду продолжалась четыре с половиной часа.

СпикерГосдумы Вячеслав Володин направил сегодняшние общественные слушания понастройке пенсионной системы в нужное русло и дал возможность высказаться нетолько политикам всех уровней, но и экспертному сообществу. Дискуссия наОхотном Ряду продолжалась четыре с половиной часа.Заэто время возможность публично озвучить свою точку зрения на крайне важнуюпроблему получили все – депутаты, члены правительства, общественные деятели,представители регионов и эксперты. Один из них – политолог Дмитрий Фетисов –отметил роль спикера Госдумы, который открыл дискуссию и задал ей тон."Володиннаправил слушания в нужное русло, задавая экспертам вопросы о том, можно липойти другим путем и можно ли это сделать позже", – поделился наблюдениемФетисов.Он также указал на несколько важных моментов. В частности на то, что поитогам слушаний сформирована масштабная рабочая группа, которая будет готовитьпредложения ко второму чтению резонансного законопроекта об изменении пенсионнойсистемы.Также,по мнению политолога, на слушаниях были максимально охвачены все экспертныеинституты, специализирующиеся на этой теме, а их представители получилиполноценную возможность высказаться. Фетисов отметил, что эксперты единогласноутверждают – другого пути сохранить пенсионную систему нет, имея в видупредложенные правительством изменения.ДмитрияФетисова, как он выразился, удивил глава Счетной палаты Алексей Кудрин. "Понимаявсю непопулярность реформы, он не прячется от нее и готов работать над ней.Видимо, это связано с пониманием им эффективности слушаний и желанием работатьс Госдумой в одном ключе", – заявил Фетисов.Главнойзадачей сегодняшних слушаний политолог Антон Хащенко назвал перевод дискуссии из эмоционального состоянияв режим конкретики.Дискуссию на Охотном Ряду эксперт назвал содержательной иотметил изначальный послы спикера Вячеслава Володина к ее участникам: может лигосударство поступить иначе, подошли ли мы к черте или еще есть время, есть лиреальная альтернатива?Очевидно,утверждает Хащенко, что альтернативы изменениям, предложенным правительством,нет. Эксперт не исключил, что дальнейшей обсуждение этой темы приведет кпринятию целого пакета законов, а не только того, который внес кабмин."Оченьхорошо, что Дума задействовала формат парламентских слушаний на полную катушку.Не очень себе представляю какую-ту иную площадку для такого разговора. А онопределенно должен был состояться", – резюмировал политолог.Выступившихна слушаниях в Госдуме ораторов политолог Алексей Мухин разделил на тех, ктоуказывает на необходимость решения проблемы для балансировки бюджета и тех, ктоапеллирует, в основном, к эмоциональной аргументации. Выступления экспертов Мухинназвал более аргументированными, чем речи политиков.Политологпосетовал на то, что правительство на столь масштабном мероприятии было представленослабо, но при этом отметил заслуги главы Минтруда Максима Топилина,выступившего с большой речью. "На слушаниях кабмин "отсутствует" -власть в руках экспертов", – указал Мухин.Сегодня,21 августа в Госдуме прошли масштабные слушания по настройке пенсионногозаконодательства, они продолжались четыре с половиной часа. Депутаты,представители региональных властей, эксперты, общественные деятели, членыправительства, политики всех ключевых партий обсуждали предложенные кабмином изменения.Открывая большую встречу, спикер Думы Вячеслав Володин сказал, что широкое обсуждение этой темы поможетснять напряжение в обществе. Учитывая большой запрос со стороны представителейгражданского и экспертного сообщества, после консультаций с политическимифракциями было принято решение расширить формат мероприятия и пригласить нанего все заинтересованные стороны.В зале пленарных заседаний на Охотном Ряду не хватило место всем желающим принятьучастие в слушаниях: многие следили за дискуссией у больших мониторов в фойеГосдумы.Обсуждение в таком расширенном формате проходило вГосдуме впервые. В июне 2018 года правительство предложило внести изменения впенсионное законодательство. Предложенный кабмином законопроект Дума приняла впервом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволитсоздать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексациивыплат выше уровня инфляции.