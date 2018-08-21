Болельщики английского Манчестер Юнайтед запустили акцию по сбору средств на отставку главного тренера манкунианского клуба Жозе Моуриньо. Поклонники недовольны демонстрируемыми результатами их любимого клуба на старте чемпионата Англии.

Болельщики английского "Манчестер Юнайтед" запустили акцию по сбору средств на отставку главного тренера манкунианского клуба Жозе Моуриньо. Поклонники недовольны демонстрируемыми результатами их любимого клуба на старте чемпионата Англии.Фанаты видят главным виновником неудач именно Моуриньо. Как сообщает FootballHD, они рассчитывают собрать сумму, которая будет выплачена португальскому специалисту в качестве неустойки за досрочное расторжение действующего контракта. По их мнению, собранная сумма подтолкнет боссов клуба к скорейшему увольнению тренера.Кроме того, в соцсети Twitter болельщики "красных дьяволов" уже запустили хэш-тег #MourinhoOUT, который за короткий срок набрал популярность. Ранее "МЮ" проиграл в гостевом матче второго тура английской премьер-лиги "Брайтону" (1:3), после чего занимает десятую строчку в таблице.