В Госдуме начинаются масштабные общественные слушания на тему настройки пенсионной системы. На них приглашены члены правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели.

В Госдуме начинаются масштабные общественныеслушания на тему настройки пенсионной системы. На них приглашены членыправительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, Счетнойпалаты, эксперты и общественные деятели.НаОхотный Ряд приехали представители всех регионов России. Из них более 40 -председатели региональных заксобраний. Большинство депутатов прервали своиотпуска и также будут участвовать в слушаниях. В общей сложности, в них примутучастие порядка 600 человек.Откроет и будет вести слушания спикер Госдумы ВячеславВолодин. Выступят руководители всех парламентских фракций, председателипрофильных комитетов, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководители Пенсионного фонда, Счетнойи Общественной палат, деловыхобъединений и представители профессионального сообщества.Обсуждение в таком формате пройдет вГосдуме впервые. Как пояснил ее спикер Вячеслав Володин, учитывая большойзапрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, послеконсультаций с представителями политических фракций было принято решение расширитьформат мероприятия.Слушания было решено провести после принятия в первом чтении законопроекта понастройке пенсионного законодательства, так как в обществе появилось многовопросов к документу. На сегодня уже инициированыболее ста поправок к нему.Напомним, что предложенныйправительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства Думаприняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мерпозволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегоднойиндексации выплат выше уровня инфляции.