В Госдуме начинаются масштабные общественные
слушания на тему настройки пенсионной системы. На них приглашены члены
правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, Счетной
палаты, эксперты и общественные деятели.
В Госдуме начинаются масштабные общественные
слушания на тему настройки пенсионной системы. На них приглашены члены
правительства, депутаты, эксперты, представители Пенсионного фонда, Счетной
палаты, эксперты и общественные деятели.
На
Охотный Ряд приехали представители всех регионов России. Из них более 40 -
председатели региональных заксобраний. Большинство депутатов прервали свои
отпуска и также будут участвовать в слушаниях. В общей сложности, в них примут
участие порядка 600 человек.
Откроет и будет вести слушания спикер Госдумы Вячеслав
Володин. Выступят руководители всех парламентских фракций, председатели
профильных комитетов, министр труда и социального развития Максим Топилин, руководители Пенсионного фонда, Счетной
и Общественной палат, деловых
объединений и представители профессионального сообщества.
Обсуждение в таком формате пройдет в
Госдуме впервые. Как пояснил ее спикер Вячеслав Володин, учитывая большой
запрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после
консультаций с представителями политических фракций было принято решение расширить
формат мероприятия.
Слушания было решено провести после принятия в первом чтении законопроекта по
настройке пенсионного законодательства, так как в обществе появилось много
вопросов к документу. На сегодня уже инициированы
более ста поправок к нему.
Напомним, что предложенный
правительством законопроект о совершенствовании пенсионного законодательства Дума
приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер
позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной
индексации выплат выше уровня инфляции.