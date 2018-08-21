Проходящие в Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства – попытка убедить общество в необходимости дискуссии по этому вопросу. Так считает политолог Аббас Галлямов.

Проходящиев Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства – попыткаубедить общество в необходимости дискуссии по этому вопросу. Так считаетполитолог Аббас Галлямов.Экспертотмечает, что сегодняшние слушания в Госдуме – это, по сути, первое публичноемероприятие, посвященное настройке пенсионной системы, которое проводит властьпосле знаменитого высказывания Путина о том, что ему эта идея не нравится."Обществозастыло в ожидании: пойдет ли власть на попятную? Естественно, людям хочется,чтобы она это сделала. В этом смысле сегодняшнее мероприятие представляет собойсерьезный вызов. Нарваться на разочарование по его итогам будет легче легкого"– Галлямов.Онрассказал, что накануне общался со спикером Госдумы во время его встречи сэкспертами. По словам Галлямова, Вячеслав Володин считает, что власть не можетпрятать голову в песок. Задача-минимум на сегодня состоит в том, чтобы убедитьобщественность в необходимости дискуссии.Напомним, что сегодня, 21 августа в Госдуме проходят большие общественно-парламентскиеслушания на тему настройки пенсионного законодательства. Открывая их, спикерпалаты сказал, что широкое обсуждение этой темы поможет снять напряжение вобществе.В слушаниях принимают участие члены правительства, депутаты, представителиПенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели; всего более 600 человек. Всех желающих площадка невместила, некоторые участники слушаний разместились у мониторов в фойе Госдумы.Обсуждение в таком расширенном формате проходит вГосдуме впервые. Как ранее пояснил Вячеслав Володин, учитывая большой запрос состороны представителей гражданского и экспертного сообщества, послеконсультаций с политическими фракциями было принято решение расширить форматмероприятия и пригласит на него все заинтересованные стороны.В июне 2018 года правительство предложило внестиизменения в пенсионное законодательство. Предложенный кабмином законопроект Думаприняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мерпозволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегоднойиндексации выплат выше уровня инфляции.