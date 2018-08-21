Проходящие
в Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства – попытка
убедить общество в необходимости дискуссии по этому вопросу. Так считает
политолог Аббас Галлямов.
Проходящие
в Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства – попытка
убедить общество в необходимости дискуссии по этому вопросу. Так считает
политолог Аббас Галлямов.
Эксперт
отмечает, что сегодняшние слушания в Госдуме – это, по сути, первое публичное
мероприятие, посвященное настройке пенсионной системы, которое проводит власть
после знаменитого высказывания Путина о том, что ему эта идея не нравится.
"Общество
застыло в ожидании: пойдет ли власть на попятную? Естественно, людям хочется,
чтобы она это сделала. В этом смысле сегодняшнее мероприятие представляет собой
серьезный вызов. Нарваться на разочарование по его итогам будет легче легкого"
– Галлямов.
Он
рассказал, что накануне общался со спикером Госдумы во время его встречи с
экспертами. По словам Галлямова, Вячеслав Володин считает, что власть не может
прятать голову в песок. Задача-минимум на сегодня состоит в том, чтобы убедить
общественность в необходимости дискуссии.
Напомним, что сегодня, 21 августа в Госдуме проходят большие общественно-парламентские
слушания на тему настройки пенсионного законодательства. Открывая их, спикер
палаты сказал, что широкое обсуждение этой темы поможет снять напряжение в
обществе.
В слушаниях принимают участие члены правительства, депутаты, представители
Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты и общественные деятели; всего более 600 человек. Всех желающих площадка не
вместила, некоторые участники слушаний разместились у мониторов в фойе Госдумы.
Обсуждение в таком расширенном формате проходит в
Госдуме впервые. Как ранее пояснил Вячеслав Володин, учитывая большой запрос со
стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, после
консультаций с политическими фракциями было принято решение расширить формат
мероприятия и пригласит на него все заинтересованные стороны.
В июне 2018 года правительство предложило внести
изменения в пенсионное законодательство. Предложенный кабмином законопроект Дума
приняла в первом чтении 19 июля. Реализация предусмотренных документом мер
позволит создать условия для повышения уровня пенсий, а также для ежегодной
индексации выплат выше уровня инфляции.