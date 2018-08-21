Открывшиеся в Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионного законодательства помогут снять напряжение в обществе. Об этом во вступительном слове сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.

Открывшиеся в Госдуме масштабные слушания по настройке пенсионногозаконодательства помогут снять напряжение в обществе. Об этом во вступительномслове сказал спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.В зале пленарных заседаний на Охотном Ряду собрались члены правительства,депутаты, представители Пенсионного фонда, Счетной палаты, эксперты иобщественные деятели; всего более 600человек. Всех желающих площадка не вместила, некоторые участники слушанийразместились у мониторов в фойе Госдумы.Открывая слушания, Вячеслав Володин отметил, что многие из руководителейзаконодательных собраний регионов, министров и экспертов прервали свои отпуска для того,чтобы принять участие в важном обсуждении."Темаочень важная. Тем более у нас прошел уже месяц с момента принятиязаконопроекта в первом чтении, еще месяц мы можем обсуждатьзаконопроект до второго чтения и вносить поправки", —сказал Володин.Спикер пообещал, что представители всех ветвей власти смогут высказать своемнение относительно настройки пенсионной системы, предложенной правительством. Выступяттакже руководители парламентских фракций, председатели профильных комитетовГосдумы, представители Пенсионного фонда, Счетной и Общественной палат, деловыхобъединений и представители профессионального сообщества."Ещераз хочется сказать слова благодарности за такой интерес и участие.Потому что это крайне важно для нас. Нам важно организовать обсуждениеэтого вопроса, чтобы мы могли в открытой дискуссии увидеть все плюсы иминусы, в том числе, имели бы возможность до конца обсуждения внестипоправки в законопроект", – резюмировал глава Думы.Обсуждение в таком расширенном формате проходит вГосдуме впервые. Как ранее пояснил Вячеслав Володин, учитывая большойзапрос со стороны представителей гражданского и экспертного сообщества, послеконсультаций с политическими фракциями было принято решение расширить форматмероприятия и пригласить на него все заинтересованные стороны.Слушания было решено провести после принятия в первомчтении законопроекта по настройке пенсионного законодательства, так как вобществе появилось много вопросов к документу. На сегодня уже инициированы болееста поправок к нему.Напомним, что предложенный правительством законопроекто совершенствовании пенсионного законодательства Дума приняла в первом чтении19 июля. Реализация предусмотренных документом мер позволит создать условия дляповышения уровня пенсий, а также для ежегодной индексации выплат выше уровняинфляции.