В Германию из США депортировали Якова Палия, который во время войны был надзирателем нацистского концлагеря Травники. Пока неизвестно, грозит ли ему судебное преследование в Германии, так как он не является ее гражданином.

В Германию из США депортировали бывшего надзирателя нацистского концлагеря Якова Палия.Пока неизвестно, грозит ли Палию судебное преследование в Германии. Как сообщает РИА Новости, ранее Германия отказывалась принимать его, так как он не является ее гражданином.Украинец Яков Палий родился в 1923 году в польском селе (сейчас это территория Украины). В 1949 году он уехал в США, заявив, что всю войну работал на ферме отца. Через восемь лет ему удалось получить американское гражданство.Однако в 2003 году было доказано, что во время войны он служил в вооруженной охране нацистского концентрационного лагеря Травники на территории Польши. После этого его лишили американского гражданства, а затем судья выдал ордер на его депортацию. Но до сих пор он находился в Нью-Йорке. В прошлом году перед его дома прошла акция протеста под лозунгом "Нет СС в США!"