Отдохнуть в детском лагере весело и безопасно. Общественный совет при УВД области совместно с сотрудниками полиции провели конкурс Лето без опасности. Участвовали в нём ребята из всех уголков области, а также Москвы и Нижнего Новгорода. Кроме спортивных эстафет, дети пробовали себя в оказании первой помощи, а так же у них проверили знания правил дорожного движения и безопасности при купании.

Отдохнуть в детском лагере весело и безопасно. Общественный совет при УВД области совместно с сотрудниками полиции провели конкурс "Лето без опасности". Участвовали в нём ребята из всех уголков области, а также Москвы и Нижнего Новгорода. Кроме спортивных эстафет, дети пробовали себя в оказании первой помощи, а так же у них проверили знания правил дорожного движения и безопасности при купании.(Собинский р-н)Как работают правоохранительные органы в "поле" ребята из спортивно-оздоровительного центра "Олимп" теперь имеют представление. Дети приняли участие в уже традиционной акции "Лето без опасности". Сотрудники полиции совместно с членами общественного совета при УМВД области рассказали, как провести лето весело, но в то же время безопасно. Открыли мероприятие полицейские-кинологи. Со своими четвероногими напарниками они провели показательные выступления, в ходе которых продемонстрировали задержание опасного преступника.По-настоящему ярким событием для ребят стало показательное выступление бойцов отряда специального назначения Гром. Мальчишки и девчонки затаив дыхание наблюдали за боевыми приемами самообороны и задержания, которые выполняли полицейские. В стороне не смог остаться и один из вожатых. Молодой человек решил помериться силами с одним из сотрудников. Никто не пострадал.Приветствуя участников акции, председатель Общественного совета Татьяна Сидорова подчеркнула, что соблюдению правил безопасности и их профилактике, особенно в период летнего отдыха, нужно уделять повышенное внимание.Татьяна Сидорова, председатель общественного совета при УМВД России по Владимирской области: "Конечно же, мы обязательно будем продолжать этот проект и в будущем, расширяя границы и привлекая всё новых и новых участников из других районов области".После показательных выступлений ребята воспользовались моментом и задали несколько вопросов полицейским. По словам директора лагеря "Олимп", среди ребят есть те, кто оказался в трудной жизненной ситуации. И для них важно увидеть работу правоохранительных органов изнутри.Ольга Казурова, директор лагеря Олимп, член общественного совета при УМВД России по Владимирской области: "И когда на церемонии награждения был задан вопрос: кто хочет стать сотрудником министерства внутренних дел, вы не поверите - почти весь зал поднял руки".После официальной части "олимпийцев" ждала командная игра. Ребятам нужно было ответить на теоретические вопросы и выполнить практические задания. Больше всего детям понравилось отвечать на вопросы о дорожных знаках.Эльмар Ибрагимов, участник акции "Лето без опасности": "Перейти верёвочный городок, были эстафеты, когда нужно было угадать все дорожные знаки, была эстафета, где нужно было сказать первую медицинскую помощь при каких-либо ЧП".Пока жюри подводило итоги игры, ребята устроили для гостей импровизированный концерт. Правоохранители и общественники надеются, что полученные детьми знания, умения и навыки безопасного поведения обязательно пригодятся в будущем.