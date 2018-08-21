С криками Аллах акбар вооруженный ножом мужчина напал на полицейское отделение под Барселоной. Полицейские пытались убедить его бросить нож, но на призывы он не реагировал. Нападение было расценено как теракт, нападавший был застрелен.

С криками "Аллах акбар" вооруженный ножом мужчина напал на полицейское отделение под Барселоной. Полицейские пытались убедить его бросить нож, но на призывы он не реагировал. Нападение было расценено как теракт, нападавший был застрелен.Установлено, что нападавший – 29-летний уроженец Алжира Абдельвахаб Таиб, сообщает РИА Новости. В последние годы он жил в Каталонии и имел вид на жительство в Испании. 20 августа он действовал в одиночку и не входил в какую-либо террористическую ячейку, заверил советник внутренних дел женералитета Каталонии Микель Буч.Идентифицировали личность убитого только по отпечаткам пальцев. В доме застреленного полицейскими алжирца проведен обыск. Никакого оружия в нем не нашли. О причинах нападения на полицейский участок один из руководителей Mossos d`Esquadra Рафель Комас ничего сказать не смог. Но подчеркнул, что действия его подчиненных были пропорциональными.Абдельвахаб Таиб напал на представителя полиции с намерением его убить, считает Комас. Он подчеркнул, что подобные атаки против полиции уже отмечались в других частях Европы."У нас четвертый уровень угрозы из пяти возможных, очень высокий и не ниже, чем в остальной Европе", — подчеркнул Рафель Комас.