Артем Дзюба увел мужа у Дарьи Валитовой. Супруга футболиста Александра
Кокорина объяснила поклонникам, почему в соцсетях нет их семейных фотографий.
Артем Дзюба увел мужа у Дарьи Валитовой. Супруга футболиста Александра
Кокорина объяснила поклонникам, почему в соцсетях нет их семейных фотографий.
Подписчики беспокоятся за звездную пару. Весной этого года Александр
Кокорин получил серьезную травму и вышел из строя на полгода. Форвард пропустил
и ЧМ-2018, и начало Еврокубка. Поклонники засыпали супругу футболиста
вопросами.
Дарья Валитова ответила всем в Instagram, разместив заметки в сториз.
Она успокоила болельщиков, заявив, что Александр скоро вернется в состав
питерского клуба. А выздоровлению помогает, судя по всему, хорошее чувство
юмора.
"Почему у вас так мало совместных фотографий с Сашей?
По-моему, он чаще с Артемом Дзюбой появляется", – задали вопрос обеспокоенные
поклонники. В ответ Дарья разместила
грустный смайлик и написала: "Увел".
Действительно, если
судить по фотографиям, Дзюба и Кокорин проводят много времени вместе не только
на поле. Instagram
полон совместных фотографий 27-летнего Александра и 29-летнего Дзюбы. Они постоянно в шутку подчеркивают свои
крепкие отношения.
Ранее Кокорин рассказывал, что тренер на сборах команды
поселил его с Дзюбой в одной комнате, и они быстро сблизились. Форвард
питерской команды отметил, что Артем любит поговорить. Это хорошо, когда только
приезжаешь на сборы. Но, прожив с ним дней 10, чуть-чуть устаешь, признался
Кокорин.
Дарья Валитова ответила и волнующий подписчиков вопрос – кем
станет из с Александром сын? Профессию певица называть не стала. Но подчеркнула
– главное, чтобы вырос хорошим человеком, пишет "Спорт-Экспресс".