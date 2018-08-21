Артем Дзюба увел мужа у Дарьи Валитовой. Супруга футболиста Александра Кокорина объяснила поклонникам, почему в соцсетях нет их семейных фотографий.

Артем Дзюба увел мужа у Дарьи Валитовой. Супруга футболиста АлександраКокорина объяснила поклонникам, почему в соцсетях нет их семейных фотографий.Подписчики беспокоятся за звездную пару. Весной этого года АлександрКокорин получил серьезную травму и вышел из строя на полгода. Форвард пропустили ЧМ-2018, и начало Еврокубка. Поклонники засыпали супругу футболиставопросами.Дарья Валитова ответила всем в Instagram, разместив заметки в сториз.Она успокоила болельщиков, заявив, что Александр скоро вернется в составпитерского клуба. А выздоровлению помогает, судя по всему, хорошее чувствоюмора."Почему у вас так мало совместных фотографий с Сашей?По-моему, он чаще с Артемом Дзюбой появляется", – задали вопрос обеспокоенныепоклонники. В ответ Дарья разместилагрустный смайлик и написала: "Увел".Действительно, еслисудить по фотографиям, Дзюба и Кокорин проводят много времени вместе не толькона поле. Instagramполон совместных фотографий 27-летнего Александра и 29-летнего Дзюбы. Они постоянно в шутку подчеркивают своикрепкие отношения.Ранее Кокорин рассказывал, что тренер на сборах командыпоселил его с Дзюбой в одной комнате, и они быстро сблизились. Форвардпитерской команды отметил, что Артем любит поговорить. Это хорошо, когда толькоприезжаешь на сборы. Но, прожив с ним дней 10, чуть-чуть устаешь, призналсяКокорин.Дарья Валитова ответила и волнующий подписчиков вопрос – кемстанет из с Александром сын? Профессию певица называть не стала. Но подчеркнула– главное, чтобы вырос хорошим человеком, пишет "Спорт-Экспресс".