Во Фрунзенском районе прошла комиссионная приемка четырех дворов

Во Фрунзенском районе прошла комиссионная приемка четырех дворовКомиссия отложила окончательную приемку результатов благоустройства двора на улице Комиссарова во Владимире до устранения недочетов, сообщает пресс-служба городской администрации.20 августа во Фрунзенском районе прошла комиссионная приемка четырех дворов на Суздальском проспекте, улицах Комиссарова и Безыменского. Работы по благоустройству этих территорий проводятся по программе «Формирование комфортной городской среды». Члены комиссии отметили во всех дворах качественную укладку асфальта, бордюров и установку ограждений.При этом были сделаны замечания по качеству установки скамеек и некоторых элементов детских площадок. По мнению членов комиссии, в некоторых местах нужно досыпать грунт, где-то работы были проведены недостаточно аккуратно. В итоге приемка двора на улице Комиссарова была отложена.Напомним, что в 2018 году во Владимире в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» благоустраиваются 25 дворов.