Скандал в московском Театре Луны набирает обороты. Появились снимки подтверждающие интимную связь режиссера Дарьи Поповой и актрисы Дарьей Цыпляевой.

Скандал в московском "Театре Луны" набирает обороты. Появились снимки подтверждающиеинтимную связь режиссера Дарьи Поповой и актрисы Дарьей Цыпляевой.Фотографии опубликовало издание Super.ru. Запечатленные на них артистка и режиссер целуются вгубы, недвусмысленно обнимаются и всячески показывают свою страсть друг кдругу.Анонимные источники в театре сообщают, что женщины уже давноперестали скрывать свои нежные отношения от общественности. Они, не стесняясь,придаются ласкам даже на глазах у изумленной публики.Напомним, что о любовной связи служительниц храма Мельпоменырассказала артистка Анна Терехова. Женщина была возмущена, когда Попова убралаее из спектакля, в котором она играла 20 лет, а на ее место назначила свою протежеДарью Цыпляеву.Разумеется, Анна не хотела расставаться с любимой ролью, темболее в угоду какой-то юной профурсетке. Терехова попыталась урезонить Попову,хотела по душам обсудить все с ней.Беседы на получилось, Терехова получила в свой адресмножество оскорблений и угрозы. "Заявила, что перекроет кислород впрофессиональной сфере, если буду возмущаться. Многое понимаю, в том числе,когда более высокопоставленный человек, имеющий полномочия, пытается продвинутьсвоего фаворита, но всему есть предел! Я не заслужила столь унизительногоотношения", – цитирует артистку издание StarHit.Анна ушла, хлопнув дверью. А после, видимо в отместку, рассказалао закулисье "Театра Луны" журналистам.