Скандал в московском Театре Луны набирает обороты. Появились снимки подтверждающие
интимную связь режиссера Дарьи Поповой и актрисы Дарьей Цыпляевой.
Скандал в московском "Театре Луны" набирает обороты. Появились снимки подтверждающие
интимную связь режиссера Дарьи Поповой и актрисы Дарьей Цыпляевой.
Фотографии опубликовало издание Super.ru. Запечатленные на них артистка и режиссер целуются в
губы, недвусмысленно обнимаются и всячески показывают свою страсть друг к
другу.
Анонимные источники в театре сообщают, что женщины уже давно
перестали скрывать свои нежные отношения от общественности. Они, не стесняясь,
придаются ласкам даже на глазах у изумленной публики.
Напомним, что о любовной связи служительниц храма Мельпомены
рассказала артистка Анна Терехова. Женщина была возмущена, когда Попова убрала
ее из спектакля, в котором она играла 20 лет, а на ее место назначила свою протеже
Дарью Цыпляеву.
Разумеется, Анна не хотела расставаться с любимой ролью, тем
более в угоду какой-то юной профурсетке. Терехова попыталась урезонить Попову,
хотела по душам обсудить все с ней.
Беседы на получилось, Терехова получила в свой адрес
множество оскорблений и угрозы. "Заявила, что перекроет кислород в
профессиональной сфере, если буду возмущаться. Многое понимаю, в том числе,
когда более высокопоставленный человек, имеющий полномочия, пытается продвинуть
своего фаворита, но всему есть предел! Я не заслужила столь унизительного
отношения", – цитирует артистку издание StarHit.
Анна ушла, хлопнув дверью. А после, видимо в отместку, рассказала
о закулисье "Театра Луны" журналистам.