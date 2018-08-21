Видит бог, я люблю родину, люблю нежно, – заверяла уехавшая в Париж к любовнику Раневская в чеховском Вишневом саде. Ведущая Первого канала Екатерина Андреева тоже предпочитает хвалить дым отечества вдали от родного дома.

"Видит бог, я люблю родину, люблю нежно", – заверяла уехавшая в Париж к любовнику Раневская в чеховском "Вишневом саде". Ведущая Первого канала Екатерина Андреева тоже предпочитает хвалить дым отечества вдали от родного дома.Как красиво Андреева в эфире программы "Время" рассказывает о прелестях отдыха в Крыму! По ее словам, там и инфраструктура замечательная, и пляжи роскошные, и посмотреть что есть, и пенсионеры-волонтеры действуют активно. После ее елея, который льется с экрана чуть ли не каждый вечер, хочется немедленно бросить все, и ехать по новенькому мосту в Ялту, Феодосию, Севестополь...Но вот сама Катя живет по принципу: "Берегите природу! Отдыхайте за границей!" Ее почему-то не прельщают ни Ласточкино гнездо, ни Массандровский дворец, ни гора Ай-петри. Судя по публикациям в социальной сети Instagram, она то путешествует по испанской Каталонии, то обедает на берегу Фушльзе, что под Зальцбургом в Австрии, то любуется древностями черногорского курорта Свети-Стефан... Очень патриотично, что и говорить!В программе "Время" она восторгается тем, что из Ялты в Севастополь стали плавать "Ракеты", гордо докладывает, сколько тысяч туристов проехало по Крымскому мосту, а сама предпочитает передвигаться, судя по всем тем же фотографиям, на небольших частных самолетах и белоснежных яхтах."Это бесстыдство и лицемерие", – возмущаются люди. Они полагают, что Андреева ведет себя очень некрасиво и даже цинично. Ведь подавляющему большинству россиян увидеть европейские красоты с борта частной яхты даже не снилось! И уж, наверное, было бы честнее звезде Первого канала не делать этих хвастливых постов в соцсетях, не кичиться богатством.Как писали ранее Dni.Ru, в "Останкино" многие Андрееву не любят и даже не здороваются, считая ее высокомерной, заносчивой и вредной. К тому же, по слухам, как лицо канала она получает больше остальных сотрудников – около 14 тысяч долларов в месяц.