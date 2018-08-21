Ливерпуль собирается отправить своего голкипера Лориуса Кариуса в турецкий Бешикташ. Стороны готовы заключить соглашение об аренде сроком на два года с последующим правом выкупа. Впрочем, сам вратарь не намерен покидать Ливерпуль.

"Ливерпуль" собирается отправить своего голкипера Лориуса Кариуса в турецкий "Бешикташ". Стороны готовы заключить соглашение об аренде сроком на два года с последующим правом выкупа. Впрочем, сам вратарь не намерен покидать Ливерпуль.Как сообщает Чемпионат.Com со ссылкой на французское издание RMC Sport, не исключено, что представителям англичан из-за нежелания немецкого футболиста уходить из клуба придется с ним провести ряд бесед для того, чтобы склонить к уходу из "Ливерпуля".Напомним, что именно Кариус защищал ворота "красных" в финале Лиги чемпионов против мадридского "Реала". Поединок завершился со счетом 3:1 в пользу "Королевского клуба", а голкипер отметился несколькими ошибками. В дальнейшем он подвергся травле со стороны фанатов клуба.