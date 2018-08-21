На индонезийском острове Ломбок продолжаются подземные толчки. Жертвами нового землетрясения, произошедшего 19 августа, стали еще 10 человек. По словам представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям, число погибших продолжает расти, афтершоки продолжаются.

На индонезийском острове Ломбок продолжаются подземные толчки. Жертвами нового землетрясения, произошедшего 19 августа, стали еще 10 человек. По словам представителя Агентства по чрезвычайным ситуациям, "число погибших продолжает расти, афтершоки продолжаются", передает "Интерфакс".Сейчас власти и гуманитарные организации сосредоточили все силы для оказания помощи пострадавшим и восстановления разрушенных зданий. Свои дома были вынуждены покинуть более 430 тысяч человек. Продовольствия, питьевой воды и укрытий для всех потерпевших не хватает.Мощные подземные толчки магнитудой около 7 зафиксировали на острове Ломбок 5 августа. Очаг землетрясения залегал на глубине всего лишь 10 километров. Тогда стихия погубила 480 человек.