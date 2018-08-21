Поп-певицу Мадонну затравили в Twitter после ее речи об Арете Франклин.
Вместо слов благодарности ушедшей в мир иной певице артистка рассказала
слушателям свою биографию.
Поп-певицу Мадонну затравили в Twitter после ее речи об Арете Франклин.
Вместо слов благодарности ушедшей в мир иной певице артистка рассказала
слушателям свою биографию.
На церемонии MTV VMA Мадонне должны были вручить премию за
лучший клип года. Устроители попросили поп-певицу вспомнить в своем выступлении
недавно скончавшуюся "королеву соула" Арету Франлин. Однако звезда
воспользовалась случаем, чтобы рассказать зрителям в зале о себе и начале своей
карьеры.
Мадонна упомянула Арету Франклин, лишь вспомнив, что пела ее
песню (You Make Me Feel Like
A) Natural Woman на одном из
первых прослушиваний. То прослушивание она
провалила – что, якобы, и определило ее последующий путь в шоу-бизнесе. "Спасибо,
Арета, за вдохновение для нас всех. Респект. Да здравствует королева", -
завершила свою речь певица.
"Мадонна, видно, забыла, что не Мадонна умерла", -
удивились пользователи Twitter.
"Я думала, Мадонна отдаст дань памяти Арете, но она отдала дань памяти
себе", – написала одна из поклонниц. "Рассказ Мадонны о гитарных
уроках, парижском багете и ее собственной заднице – все, чего я ждал от премии VMA", – грустно
комментирует речь певицы другой подписчик. Большинство комментаторов сочли выступление певицы проявлением неуважения к памяти великого артиста, пишет Variety.
"Королева соула" Арета Франклин скончалась 16
августа в возрасте 76 лет. Как стало известно, похороны пройдут в Детройте 31
августа. А прощание с певицей пройдет 28-29 числа в Музее африканской истории
Чарльза Райта. Панихида по Арете Франклин пройдет с открытым гробом и песнями.
Похоронят певицу на кладбище Вудлаун.