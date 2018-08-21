Поп-певицу Мадонну затравили в Twitter после ее речи об Арете Франклин. Вместо слов благодарности ушедшей в мир иной певице артистка рассказала слушателям свою биографию.

Поп-певицу Мадонну затравили в Twitter после ее речи об Арете Франклин.Вместо слов благодарности ушедшей в мир иной певице артистка рассказаласлушателям свою биографию.На церемонии MTV VMA Мадонне должны были вручить премию залучший клип года. Устроители попросили поп-певицу вспомнить в своем выступлениинедавно скончавшуюся "королеву соула" Арету Франлин. Однако звездавоспользовалась случаем, чтобы рассказать зрителям в зале о себе и начале своейкарьеры.Мадонна упомянула Арету Франклин, лишь вспомнив, что пела еепесню (You Make Me Feel LikeA) Natural Woman на одном изпервых прослушиваний. То прослушивание онапровалила – что, якобы, и определило ее последующий путь в шоу-бизнесе. "Спасибо,Арета, за вдохновение для нас всех. Респект. Да здравствует королева", -завершила свою речь певица."Мадонна, видно, забыла, что не Мадонна умерла", -удивились пользователи Twitter."Я думала, Мадонна отдаст дань памяти Арете, но она отдала дань памятисебе", – написала одна из поклонниц. "Рассказ Мадонны о гитарныхуроках, парижском багете и ее собственной заднице – все, чего я ждал от премии VMA", – грустнокомментирует речь певицы другой подписчик. Большинство комментаторов сочли выступление певицы проявлением неуважения к памяти великого артиста, пишет Variety."Королева соула" Арета Франклин скончалась 16августа в возрасте 76 лет. Как стало известно, похороны пройдут в Детройте 31августа. А прощание с певицей пройдет 28-29 числа в Музее африканской историиЧарльза Райта. Панихида по Арете Франклин пройдет с открытым гробом и песнями.Похоронят певицу на кладбище Вудлаун.