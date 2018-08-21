Экс-солистка группы Ранетки, а ныне видеоблогер Лена Третьякова рассказала, что много лет назад была содержанкой. Однако роман с богатым поклонником не продлился долго.

Экс-солистка группы "Ранетки", а ныне видеоблогер ЛенаТретьякова рассказала, что много лет назад была содержанкой. Однакороман с богатым поклонником не продлился долго."У меня завязались отношения с достаточно обеспеченныммужчиной. Сокращаябасню: продлились они пару месяцев и от идеала были далеки. Настоящий союз с абьюзером(Абьюзер – человек, которыйсовершает насилие, и неважно, как именно: физически, психологически илифинансово. – Прим. ред.)", – поведала звезда."В конце концов, на отдыхе, где я окончательно поняла, чтоперепутала симпатию к мужчине с симпатией к человеку, я предложила дружить. Насловах согласились, но на деле дружить не захотели. Вещи прислали водителем,телефон по прилету сменили", – написала лена в своем микроблоге.Третьякова отметила, что больше всего тогда ее поразилареакция близкого окружения. Все уговаривали девушку вернуться к богатомуухажеру. "Уверяли меня, что я последняя идиотка. "Такого мужика упустила,жила бы себе в шоколаде, любовь – она потом придет", – вспомнила слова матери артистка.Лена добавила, что знает многих девушек, которые готовы терпеть унижение и побои ради обеспеченной жизни. Блогер отметила,что не берется никого осуждать, однако сама бы так жить не смогла. Она можетсама обеспечивать себя и не нуждается в помощи. "Ия знаю точно, что если бы тогда послушала всех, каждое утро бы просыпалась счувством, что моя жизнь проходит зря. И главное, тратила не только свое время,но и чужое", – рассказала Третьякова фанатам в Сети.Добавим, "Ранетки" были на пикепопулярности около десяти лет назад. Участницы группы даже стали героинямиодноименного сериала на телеканале СТС. Юные певицы Валерия Козлова, ЕвгенияОгурцова, Наталья Щелкова, Елена Третьякова собирали самые большие концертныеплощадки страны, исполняя незамысловатые песни о подростковой любви.