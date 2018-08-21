На регион надвигается сильный ветер с грозой

На регион надвигается сильный ветер с грозойВ МЧС сообщили о резком ухудшении погодных условий во вторник, 21 августа. Во Владимирской области объявлено штормовое предупреждение.Ветер может усилиться до 20 метров в секунду. В регионе ожидается ливень с грозами. При этом стихия будет бушевать до самой ночи.Владимирцев просят без необходимости не покидать дома и отказаться от поездок на личном транспорте. Специалисты предупреждают о возможности возникновения ЧС, связанных отключением электроэнергии, обрушении конструкций и деревьев.