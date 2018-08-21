Заболеваемость россиян психическими расстройствами в 2017 году снизилась на 6 процентов. Алтайский край возглавил рейтинг регионов с психическими расстройствами, а самым благополучным регионом оказалась Ингушетия.

Министерство здравоохранения назвало регионы, где чаще всего страдают психическими расстройствами.По данным ведомства, заболеваемость россиян психическими расстройствами в 2017 году составила 416,9 случая на 100 тысяч человек. Это примерно на шесть процентов меньше, чем в 2016 году.При этом больше всего случаев заболевания было зарегистрировано в Сибирском федеральном округе — 551,6 случая. А рейтинг возглавил Алтайский край — 1207,2 случая на 100 тысяч человек.Наименее подверженными психическим заболеваниям оказались регионы Северного Кавказа. Меньше всего случаев было зарегистрировано в Ингушетии (102 случая), передает ТАСС.