За мошенничество - штраф. В Камешковском районе вынесен приговор заведующей детским садом Рябинка. Женщина признана виновной по статье мошенничество.

За мошенничество - штраф. В Камешковском районе вынесен приговор заведующей детским садом "Рябинка". Женщина признана виновной по статье мошенничество. Следствием установлено, что с 2013 по 2017 обвиняемая подавала ложные документы в централизованную бухгалтерию. На суде виновная во всем созналась, поэтому суд назначил ей наказание в виде штрафа в размере 110 тысяч рублей и запретил ей занимать должности, связанные с организационно-распорядительными функциями в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях.