У мусульман всего мира сегодня Курбан-байрам. Это один из главных праздников ислама. Его отмечают в память о жертве, которую готов был принести пророк Ибрагим.

У мусульман всего мира сегодня Курбан-байрам. Это один из главных праздников ислама. Его отмечают в память о жертве, которую готов был принести пророк Ибрагим.Курбан-байрам также знаменует собой окончание хаджа — паломничества в Мекку и Медину, которое хотя бы раз в жизни, по возможности должен совершить каждый мусульманин.Намаз в московской Соборной мечети провел духовный лидер мусульман России Равиль Гайнутдин, передает "Россия 24". В своем обращении к верующим он призвал "наполнить сердца чувствами взаимной любви и сострадания".Из-за массовости праздничных мероприятий в столице на время перекроют вход на станцию метро "Проспект Мира" кольцевой линии. Эскалаторы будут работать только на выход.Более двух миллионов мусульман сегодня встречают праздник в священном городе ислама — Мекке. Среди верующих, которые совершают хадж в этом году, более двадцати двух тысяч россиян. Накануне паломники приняли участие в одном из главных обрядов хаджа — стоянии на горе Арафат. На рассвете пилигримы направились в долину Мина, где они совершат обряд побивания шайтана камнями.