На борту греческого танкера Pantelena находятся 17 граждан Грузии и двое граждан России. Связь с танкером была потеряна 14 августа у берегов Западной Африки.

На борту греческого танкера Pantelena, захваченного пиратами у берегов Африки, находятся двое граждан России.Связь с судном, который принадлежит греческой компании Lotus Shipping и ходит под флагом Панамы, была потеряна 14 августа. Танкер пропал у берегов Западной Африки в районе Гвинейского залива.Как сообщили ТАСС в профсоюзе моряков Грузии, в команде танкера 17 граждан Грузии, еще двое граждан России (механик и моторист). В настоящее время власти Грузии и Международная морская организация добиваются освобождения всей команды. "С нами связывались из международной организации, они как раз специализируются по пиратам. Обещали, что их вытащат", — сказал собеседник агентства.