Она подала полный пакет документов

Она подала полный пакет документовНа должность главы администрации Костромы теперь претендуют пять человек. Москвичка Оксана Ключинская зарегистрировалась в качества кандидата. Она подала необходимый набор документов.Оксане Ключинской 42 года. Она является лингвистом, краеведом и гидом. Оксана возглавляла отдел в самом большом в России агентстве переводчиков. Как сообщают в пресс-службе Думы Костромы, она также закончила с красным дипломом Манчестерский университет по специальности урбанистика.Женщина впервые посетила Кострому в 2021 года. Как утверждает Оксана, она сразу влюбилась в город.