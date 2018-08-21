Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование по делу о государственной измене президента страны. Решение принял Печерский районный суд.

Генпрокуратуру Украины обязали начать расследование по делуо государственной измене президента страны. Решение принял Печерский районныйсуд.Новость сообщил на своей странице в соцсети Facebook депутат Верховнойрады Виталий Куприй. По его данным, 14 августа суд вынес постановление, которымобязал Генеральную прокуратуру расследовать преступления президента Порошенко.Кроме главы государства, по делу могут проходить начальник Генштаба Муженко и экс-министробороны Гелетей.Как пишет нардеп, расследование касается виновных в Иловайскойтрагедии и Дебальцевском котле. В деле речь идет о дезертирстве и преступныхприказах генералов, их непрофессионализме и равнодушии, а также покрывательствеэтих преступлений военными прокурорами.Куприй также призывает привлечь к ответственности тех, кторешил проводить парад в августе 2014 года – тогда как в этой технике остронуждались ВСУ. Ранее Куприй сообщал, что Служба безопасности страны ведетрасследование дела о государственной измене, основным фигурантом которогоявляется Петр Порошенко.Напомним, 14 августа на сайте Генпрокуратуры Украиныопубликован отчет о результатахрасследования Иловайской трагедии. Как сообщили в Киеве, документ уже передан вМеждународный уголовный суд в Гааге. Украинские войска попали в котел вИловайске летом 2014 года. По разным данным, погибли около тысячи украинскихвоенных и боевиков так называемых "добровольческих батальонов".