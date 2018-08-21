Злоумышленники размещали объявления на специализированных интернет-сайтах о приеме на работу с предоставлением общежития в г. Москве...

«Сотрудники Отдела экономической безопасности и противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве задержали трех женщин в возрасте от 31 до 35 лет по подозрению в мошенничествах с трудоустройством граждан», – сообщила заместитель начальника УИиОС ГУ МВД России по г. Москве майор внутренней службы Екатерина Гузь.Установлено, что подозреваемые размещали объявления на специализированных интернет-сайтах о приеме на работу с предоставлением общежития в г. Москве. Арендовав кабинет на складском комплексе на 1-й Владимирской улице для проведения собеседований, женщины предлагали соискателям внести денежные средства якобы в качестве возвратного залогового платежа и оформить договор для заселения в общежитие. При этом, пользуясь доверием последних, злоумышленники давали на подпись договоры об оказании информационных услуг. После получения денежных средств подозреваемые не исполняли обещанное.По данным фактам следствием УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемых избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73