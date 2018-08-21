В калабрийском национальном парке Поллино (юг Италии) горная река, поднявшаяся из-за сильнейших ливней, унесла порядка 20 туристов. По последним данным, восемь из них погибли, еще пятеро получили травмы.

В калабрийском национальном парке Поллино (юг Италии) горная река, поднявшаяся из-за сильнейших ливней, унесла порядка 20 туристов. По последним данным, восемь из них погибли, еще пятеро получили травмы.По данным "Интерфакса", на место ЧП уже прибыли глава регионального департамента гражданской защиты Карло Танси и спасатели. Известно, что в числе погибших — четверо мужчин и четыре женщины.Как отмечают местные СМИ, в момент разгула стихии, несмотря на предупреждения экстренных служб, в горном парке находились три туристические группы, занимавшиеся рафтингом. Обстоятельства ЧП выясняются.