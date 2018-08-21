В ходе ссоры злоумышленник вытащил предмет, похожий на нож, и, угрожая расправой, потребовал, чтобы владелица иномарки покинула автомобиль, после чего уехал...

Полицейские ОМВД России по району Кузьминки задержали 30-летнего мужчину по подозрению в угоне иномарки.В дежурную часть ОМВД России по району Кузьминки обратилась 34-летняя москвичка. Потерпевшая пояснила, что в салоне ее иномарки на Волгоградском проспекте у нее возник конфликт с ранее знакомым ей мужчиной. В ходе ссоры мужчина вытащил предмет, похожий на нож, и, угрожая расправой, потребовал ее покинуть автомобиль, после чего уехал. Ущерб составил 1,2 млн рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали подозреваемого на улице Прянишникова. При личном досмотре у задержанного обнаружен и изъят складной нож. Транспортное средство также изъято.По данному факту следствием территориального отдела полиции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ «Неправомерное завладение автомобилем или иным транспортным средством без цели хищения». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЮВАО(495) 709-18-18