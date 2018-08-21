МЧС информирует о неблагоприятных погодных условиях. Гидрометцентр передает дождь и грозу, которая сохранится до конца суток.

МЧС информирует о неблагоприятных погодных условиях. Гидрометцентр передает дождь и грозу, которая сохранится до конца суток. Также до конца дня порывы ветра могут достигать 20 метров в секунду, что чревато обрывами линий электропередач. Также возможно падение слабо укреплённых конструкций, деревьев и увеличение количества ДТП. В такую погоду лучше не выходить из дома.