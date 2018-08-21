МЧС информирует о неблагоприятных погодных условиях. Гидрометцентр передает дождь и грозу, которая сохранится до конца суток.
<a href="http://33live.ru/novosti/21-08-2018-nadvigayutsya-tuchi.html" target="_blank">Надвигаются тучи</a> - МЧС информирует о неблагоприятных погодных условиях. Гидрометцентр передает дождь и грозу, которая сохранится до конца суток.
[url=http://33live.ru/novosti/21-08-2018-nadvigayutsya-tuchi.html]Надвигаются тучи[/url] - МЧС информирует о неблагоприятных погодных условиях. Гидрометцентр передает дождь и грозу, которая сохранится до конца суток.